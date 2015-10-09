Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Вчера 23:56
 

Лидер "Арсенала" сурово поплатился перед матчем с "Кайратом" в Лиге чемпионов

  Комментарии

Лидер "Арсенала" сурово поплатился перед матчем с "Кайратом" в Лиге чемпионов Деклан Райс. Фото: Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс остался без водительских прав, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

По информации издания, футболист сборной Англии дважды за одну неделю превысил допустимую скорость на одном и том же участке дороги вблизи графства Суррей на своём Land Rover.

В первом случае Райс двигался со скоростью 60 км/ч при ограничении 50, а во втором разогнался до 79 км/ч там, где разрешено не более 60 км/ч.

В результате накопления штрафных баллов хавбеку на шесть месяцев запретили управлять автомобилем, а также назначили денежное взыскание в размере 2500 евро.

Напомним, "Арсенал" в заключительном матче общего этапа Лиги чемпионов сыграет в Лондоне с "Кайратом". Игра пройдет в ночь с 28 на 29 января.

Лондонцы лидируют в таблице турнира, набрав 18 очков из 18 возможных. У "Кайрата" один балл и последнее, 36 место.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
26 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
28 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
29 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
30 Брюгге 6 1 1 4 8-16 4
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
Сегодня   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Нефтчи Бк
Нефтчи Бк
(Баку)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Нефтчи Бк
Проголосовало 226 человек

Живи спортом!