Лидер "Арсенала" сурово поплатился перед матчем с "Кайратом" в Лиге чемпионов

Полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс остался без водительских прав, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

По информации издания, футболист сборной Англии дважды за одну неделю превысил допустимую скорость на одном и том же участке дороги вблизи графства Суррей на своём Land Rover.

В первом случае Райс двигался со скоростью 60 км/ч при ограничении 50, а во втором разогнался до 79 км/ч там, где разрешено не более 60 км/ч.

В результате накопления штрафных баллов хавбеку на шесть месяцев запретили управлять автомобилем, а также назначили денежное взыскание в размере 2500 евро.

Напомним, "Арсенал" в заключительном матче общего этапа Лиги чемпионов сыграет в Лондоне с "Кайратом". Игра пройдет в ночь с 28 на 29 января.

Лондонцы лидируют в таблице турнира, набрав 18 очков из 18 возможных. У "Кайрата" один балл и последнее, 36 место.

