Лэмпард проиграл десять матчей подряд. Это антирекорд АПЛ

Фрэнк Лэмпард установил антирекорд в английской премьер-лиге, сообщают Vesti.kz. Это произошло после поражения "Челси" от "Арсенала" в матче 34-го тура АПЛ. Таким образом, команды под руководством Лэмпарда проигрывают на протяжении десяти матчей.

Текущий сезон тренер начал у руля "Эвертона", однако покинул клуб в начале 2023 года после серии из четырех поражений. С учетом этого отрезка команды под руководством Лэмпарда проигрывают уже на протяжении десяти матчей, информирует "Чемпионат".

44-летний специалист стал первым тренером с 2005 года, проигравшим десять матчей подряд в рамках одного сезона АПЛ. Аналогичный результат продемонстрировал ирландец Мик Маккарти, возглавлявший на тот момент "Сандерленд".

Лэмпард также стал первым английским тренером со времен Артура Кокса (наставник "Дерби Каунти" в феврале 1988 года), который проиграл десять матчей подряд, возглавляя команду высшего дивизиона.

"Челси" опустился на 12-ю строчку в таблице АПЛ. "Синие" набрали 39 очков после 34 туров. От зоны вылета лондонцев отделяют девять очков.

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