Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 21:32
 

Легенда МЮ поставил крест на трансфере Неймара в Англию

  Комментарии

Поделиться
Легенда МЮ поставил крест на трансфере Неймара в Англию ©Depositphotos.com/DURAOFOTO

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа прокомментировал возможный переход форварда "Сантоса" Неймара в английский клуб, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа прокомментировал возможный переход форварда "Сантоса" Неймара в английский клуб, сообщают Vesti.kz.

"Если бы вы спросили меня полгода назад, с удовольствием бы посмотрел на Неймара в "Манчестер Юнайтед". Но сейчас он выглядит хрупким или травмированным. Возможно, он потерял свою искру.

Это печально, потому что я люблю Неймара. Пару лет назад думал, это был бы идеальный переход, ведь он всё ещё может быть потрясающим игроком. Неймар мог бы действительно усилить "Манчестер Юнайтед" своей изобретательностью и талантом. Не знаю, как он теперь сможет всё исправить и перестроить.

Манкунианцам нужны игроки, готовые пожертвовать собой ради команды, которые влюблены в клуб. Не уверен, что Неймар — тот человек, который может предложить это клубу на данном этапе своей карьеры", — приводит слова Саа Goal.com.

В текущем сезоне бразилец провёл 18 матчей в национальном чемпионате, отметившись пятью голами и одной результативной передачей.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
4 декабря 00:30   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Брентфорд
Брентфорд
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Брентфорд
Проголосовало 29 человек

Реклама

Живи спортом!