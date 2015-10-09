Легенда "Манчестер Сити" может занять место Гвардиолы

В "Манчестер Сити" уже сейчас задумываются о будущем без Хосепа Гвардиолы и прорабатывают сценарий смены главного тренера, передают Vesti.kz.

Как сообщает Football Insider, в клубе определили приоритетного кандидата на роль преемника – им может стать Венсан Компани.

Хотя контракт Гвардиолы рассчитан до лета 2027 года и руководство рассчитывает, что испанский специалист отработает его до конца, в Манчестере не хотят тянуть с планированием. В клубе предпочитают заранее понимать, кто способен продолжить выбранный курс и сохранить стабильность проекта.

По данным источника, именно Компани считается наиболее логичной фигурой для этой роли.

Бельгиец прекрасно знаком с ДНК клуба: в бытность игроком он провёл за "Сити" более 350 матчей, был капитаном команды и одним из символов её золотой эпохи.

В настоящий момент Компани возглавляет "Баварию", и его действующий контракт с мюнхенским грандом может стать серьёзным препятствием для возможного возвращения в Англию.

Тем не менее его работа в Германии уже получила высокую оценку – в дебютном сезоне он привёл команду к победе в Бундеслиге, что в Мюнхене считается базовым, но важным показателем состоятельности тренера.

Как Компани стал играющим тренером?

Для "Манчестер Сити" Венсан Компани – фигура особенная. В составе "горожан" он четырежды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны, Кубок лиги и дважды поднимал над головой Суперкубок.

В мае 2019 года бельгиец попрощался с "Сити" сразу после разгромной победы над "Уотфордом" в финале Кубка Англии (6:0). Так завершилась его 11-летняя глава в Манчестере, после чего он вернулся в "Андерлехт", совмещая роли игрока и тренера.

Уже летом 2024 года Компани возглавил мюнхенскую "Баварию", а позже продлил контракт с немецким грандом до 2029 года.

Ранее фигурировали другие имена в контексте будущего "Манчестер Сити". Среди них – Энцо Мареска, и Хаби Алонсо.

