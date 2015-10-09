Легенда "Барселоны" провёл переговоры с топ-клубом АПЛ

Бывший главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес может продолжить карьеру в английской премьер-лиге (АПЛ). В услугах легендарного футболиста заинтересованы два топ-клуба, сообщают Vesti.kz.
По информации источника, на связь с агентами 45-летнего испанца выходили лондонские "Челси" и "Тоттенхэм". Если "шпоры" просто прощупали почву, то у "синих" есть конкретный интерес к специалисту.
Отмечается, что "Челси" ведет переговоры с легендой "Барселоны" уже на протяжении нескольких недель, и если в клубе примут решение об отставке Энцо Марески, то первым кандидатом на замену станет именно Хави.
Сам Хави открыт для работы в АПЛ и готов в любой момент готов возглавить один из ведущих английских клубов.
После 16 туров "Челси" занимает четвёртое место в АПЛ, набрав 28 очков. "Тоттенхэм" идёт 11-м, имея в активе 22 балла.
🚨EXCLUSIVE: Chelsea have held discussions with representatives from Xavi Hernández's camp in recent weeks regarding the managerial position.— Aarón Ramiro (@AaronHRamiro) December 15, 2025
The club is keen to maintain momentum and avoid disrupting team progress by parting ways with Enzo Maresca in January pic.twitter.com/pkox1JLKWg
Хави Эрнандес — один из величайших игроков в истории "Барселоны". В составе каталонцев он провёл более 750 матчей, выиграл четыре Лиги чемпионов и восемь чемпионатов Испании.
"Барселону" Хави возглавлял с ноября 2021 года по июнь 2024-го. За это время он успел привести "сине-гранатовых" к чемпионскому титулу в Ла Лиге сезона-2022/23 и завоевать Суперкубок Испании. До работы в Испании Хави тренировал катарский "Аль-Саад".
