Сегодня 12:21
 

Легенда "Барселоны" провёл переговоры с топ-клубом АПЛ

Хави. Фото: ФК "Барселона" ©

Бывший главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес может продолжить карьеру в английской премьер-лиге (АПЛ). В услугах легендарного футболиста заинтересованы два топ-клуба, сообщают Vesti.kz.

По информации источника, на связь с агентами 45-летнего испанца выходили лондонские "Челси" и "Тоттенхэм". Если "шпоры" просто прощупали почву, то у "синих" есть конкретный интерес к специалисту.

Отмечается, что "Челси" ведет переговоры с легендой "Барселоны" уже на протяжении нескольких недель, и если в клубе примут решение об отставке Энцо Марески, то первым кандидатом на замену станет именно Хави.

Сам Хави открыт для работы в АПЛ и готов в любой момент готов возглавить один из ведущих английских клубов.

После 16 туров "Челси" занимает четвёртое место в АПЛ, набрав 28 очков. "Тоттенхэм" идёт 11-м, имея в активе 22 балла. 

Хави Эрнандес — один из величайших игроков в истории "Барселоны". В составе каталонцев он провёл более 750 матчей, выиграл четыре Лиги чемпионов и восемь чемпионатов Испании.

"Барселону" Хави возглавлял с ноября 2021 года по июнь 2024-го. За это время он успел привести "сине-гранатовых" к чемпионскому титулу в Ла Лиге сезона-2022/23 и завоевать Суперкубок Испании. До работы в Испании Хави тренировал катарский "Аль-Саад".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 16 11 3 2 30-10 36
2 Манчестер Сити 16 11 1 4 38-16 34
3 Астон Вилла 16 10 3 3 25-17 33
4 Челси 16 8 4 4 27-15 28
5 Кристал Пэлас 16 7 5 4 20-15 26
6 Манчестер Юнайтед 16 7 5 4 30-26 26
7 Ливерпуль 16 8 2 6 26-24 26
8 Сандерленд 16 7 5 4 19-17 26
9 Эвертон 16 7 3 6 18-19 24
10 Брайтон энд Хов Альбион 16 6 5 5 25-23 23
11 Тоттенхэм Хотспур 16 6 4 6 25-21 22
12 Ньюкасл Юнайтед 16 6 4 6 21-20 22
13 Борнмут 16 5 6 5 25-28 21
14 Фулхэм 16 6 2 8 23-26 20
15 Брентфорд 16 6 2 8 22-25 20
16 Ноттингем Форест 16 5 3 8 17-25 18
17 Лидс Юнайтед 16 4 4 8 20-30 16
18 Вест Хэм Юнайтед 16 3 4 9 19-32 13
19 Бернли 16 3 1 12 18-33 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 16 0 2 14 9-35 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

