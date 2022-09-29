Криштиану Роналду обратился к психологу

Известный профессор психологии и писатель Джордан Питерсон рассказал о встрече с нападающим английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболист захотел поговорить, и я приехал к психологу домой. Они разговаривали порядка двух часов.

"Роналду прочитал мою книгу и захотел поговорить. Я приехал к нему домой. Мы разговаривали около двух часов. Он показал мне оборудование, которое использует для поддержания формы, рассказал о своих компаниях. В основном мы обсуждали, чего он хочет от будущего, о препятствиях, с которыми столкнулся на этом пути. Сказал бы, что у нас был стратегический разговор", - рассказал Питерсон в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Напомним, что минувшим летом 37-летний Роналду хотел уйти из команды, так как хотел выступать за клуб, который играет в Лиге чемпионов, но он остался в "Манчестер Юнайтед".

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