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Все клубы АПЛ выступили против проведения чемпионата мира каждые два года

Все клубы АПЛ выступили против проведения чемпионата мира каждые два года
©eurosport
Новости спорта Футбол Англия

Клубы английской премьер-лиги (АПЛ) выступили против идеи проведения чемпионата мира по футболу каждые два года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Все 20 клубов премьер-лиги обсудили процесс реформирования международного календаря матчей после 2024 года и единодушно выступили против предложения ФИФА о проведении чемпионата мира раз в два года.

Клубы выразили обеспокоенность по поводу негативного воздействия текущих предложений ФИФА на состояние игроков, впечатления болельщиков, предсезонную подготовку и качество соревнований", - говорится в сообщении АПЛ.

Ричард Мастерс, исполнительный директор премьер-лиги, отметил, что АПЛ открыта для реформ и новых идей, но они должны находить баланс между английским и международным футболом, чтобы не вредить самой игре.

Напомним, что ранее глава УЕФА Александер Чеферин и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) также выступили против данного предложения.

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Метки:
АПЛ Чемпионат мира по футболу ФИФА

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