Клубы АПЛ решили проводить до пяти замен за матч

Футбольные клубы английской премьер-лиги (АПЛ) условились, что с нового сезона будут проводить до пяти замен в матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба лиги, с сезона-2022/23 можно делать три замены по ходу матча и еще две - в перерыве.

Также принято решение об отмене с 4 апреля обязательного тестирования на коронавирус, тогда как ранее игроки и персонал должны были проходить проверку два раза в неделю.

Также клубы утвердили сроки летнего трансферного окна, которое продлится с 10 июня по 1 сентября 2022 года.