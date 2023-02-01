Клубы АПЛ потратили рекордную сумму в зимнее трансферное окно

Футбольные клубы английской премьер‑лиги (АПЛ) установили новый рекорд по затратам на трансферы в это зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что 20 клубов потратили на усиление состава 815 миллионов фунтов (около 923 миллионов евро). Это почти на 50 процентов больше прежнего рекорда, установленного в 2018 году (430 миллионов фунтов). Год назад этот показатель составил 295 миллионов фунтов, что лишь на 20 миллионов фунтов больше, чем в последний день минувшего трансферного окна.

"Челси" купил у "Бенфики" аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса за 121 миллион евро (107 миллионов фунтов), этот трансфер оказался самым дорогим в истории АПЛ. Общая сумма расходов лондонского клуба (около 323 миллионов фунтов) превысила суммарные траты клубов немецкой Бундеслиги, испанской Ла Лиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1.

Также рекордной стала общая сумма расходов на трансферы в АПЛ в течение сезона‑2022/23 - 2,8 миллиарда фунтов.

Топ-10 переходов последнего дня трансферного окна

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы