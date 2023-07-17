Клуб из Лиги чемпионов сделал заявление о "переходе" Роналду

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау ответил на вопрос, рассмотрит ли английский клуб вопрос с переходом португальского нападающего Криштиану Роналду из саудовского "Аль-Насра", сообщают Vesti.kz.

"Это зависит от того, подойдет ли это "Ньюкаслу". Мы всегда будем действовать в наших интересах", - приводит слова Хау The Sun.

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Напомним, "Ньюкасл" занял четвертое место в английской премьер-лиге (АПЛ) сезона-2022/23. "Сороки" набрали 71 очко и вышли в Лигу чемпионов.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Контракт португальца с клубом рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 16 матчах в рамках чемпионата Саудовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

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