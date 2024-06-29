Клуб АПЛ захотел подписать лучшего бомбардира Евро-2024: известна цена

Английский "Вест-Хэм" проявляет интерес к нападающему сборной Грузии и французского "Меца" Жоржу Микаутадзе, сообщают Vesti.kz.

По информации Le10Sport английский клуб предложил "Мецу" более 20 миллионов евро за трансфер Микаутадзе.

При этом отмечается, что на 23-летнего грузина также претендуют такие клубы Лиги 1, как "Ланс" и "Монако". В сезоне 2023/24 Жорж Микаутадзе провел за "Мец" 31 матч, в которых забил 14 голов и отдал пять ассистов.

Напомним, что по итогам группового этапа Евро-2024 Микаутадзе является лучшим бомбардиром. На его счету три гола.

В 1/8 финала чемпионата Европы Грузия сыграет с Испанией.