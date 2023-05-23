Клуб АПЛ впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов

"Ньюкасл" досрочно гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, сообщают Vesti.kz.

Это стало возможно после того как команда сыграла вничью с "Лестером" в матче 37 тура АПЛ.

"Ньюкасл" идет третьим в турнирной таблице и за тур до окончания чемпионата оторвались от пятого места на четыре очка.

Стоит отметить, что в ЛЧ клуб не играл 20 лет.

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