Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 19:10
 

Клопп заявил, что скучает по "Ливерпулю"

  Комментарии

Поделиться
Клопп заявил, что скучает по "Ливерпулю" ©liverpoolfc.com

Немецкий тренер Юрген Клопп рассказал об отношении к "Ливерпулю" после ухода из клуба, передают Vesti.kz

Поделиться

Немецкий тренер Юрген Клопп рассказал об отношении к "Ливерпулю" после ухода из клуба, передают Vesti.kz

57-летний специалист поддерживает связь с некоторыми игроками английского клуба после того, как взял паузу в карьере этим летом.

"Я скучаю по ним. Не по работе, но по всем людям в клубе. Мы можем увидеться, когда захотим.

Мне нравится смотреть футбол, особенно "Зальцбург", потому что их тренер Пеп Лейндерс очень важен для меня. Нравится наблюдать за ним и видеть прогресс. Также видел игру "Ливерпуля", и она была очень хороша. Кроме этого, я много смотрел Олимпиаду и тому подобного.

Пока что лето прошло замечательно. Отдых приходится организовывать, потому что многие люди хотят с тобой встретиться и все такое. Так что нам пришлось немного сбавить обороты.

Сейчас мы провели три недели вместе с внуками и детьми. Это было прекрасно", – цитирует Клоппа ESPN.

Напомним, что на данный момент главным тренером "Ливерпуля" является тренер из Нидерландов - Арне Слот. 

Ливерпуль Клопп Юрген Футбол

Реклама

Живи спортом!