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Клопп вернется в Ливерпуль. Подробности

Клопп вернется в Ливерпуль. Подробности
©liverpoolfc.com

Немецкий тренер Юрген Клопп планирует вновь посетить стадион "Ливерпуля" - "Энфилд Роуд", передает Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

Ранее специалист принял решение покинуть команду, которую тренировал с 2015 года.

Свой уход из клуба он объяснил тем, что у него закончилась энергия, в связи с чем нуждается в перерыве. С "красными" немецкий специалист выиграл 8 трофеев.

Однако, в недавнем интервью изданию он заявил, что вновь посетит родной стадион. В июне Клопп хочет поехать на "Энфилд Роуд" ради концерта популярной американской певицы Тейлор Свифт.

"Ливерпуль" получит скандального тренера после ухода Клоппа

Напомним, что в понедельник "Ливерпуль" объявил о назначении Арне Слота из Нидерландов - главным тренером. Специалист вступит в должность уже 1 июня.

 

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Метки:
Клопп Юрген Ливерпуль Футбол

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