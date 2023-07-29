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Клопп определился со своим будущим после окончания контракта с "Ливерпулем"

Клопп определился со своим будущим после окончания контракта с "Ливерпулем"
©twitter.com/LFC

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, объявил о своем намерении взять годичный отпуск по истечении контракта с клубом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"У меня контракт с «Ливерпулем» до 2026 года. Я хочу выполнить его, а затем взять годичный отпуск.

Кто знает, что я буду чувствовать через год? Вот почему я оставляю дверь открытой на всякий случай. Я не буду делать эту работу вечно", - цитирует Клоппа L'Equipe.

Напомним, что немецкий специалист возглавляет мерсисайдцев с 2015 года.

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Метки:
Ливерпуль Клопп Юрген

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