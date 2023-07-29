Клопп определился со своим будущим после окончания контракта с "Ливерпулем"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, объявил о своем намерении взять годичный отпуск по истечении контракта с клубом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"У меня контракт с «Ливерпулем» до 2026 года. Я хочу выполнить его, а затем взять годичный отпуск.
Кто знает, что я буду чувствовать через год? Вот почему я оставляю дверь открытой на всякий случай. Я не буду делать эту работу вечно", - цитирует Клоппа L'Equipe.
Напомним, что немецкий специалист возглавляет мерсисайдцев с 2015 года.
Загрузка матч-центра...
Реклама