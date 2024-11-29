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Капитан "Ливерпуля" высказался о "трансфере" в "Реал"

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Капитан "Ливерпуля" высказался о "трансфере" в "Реал" ©x.com/LFC

Нидерландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк уклонился от комментариев о возможном переходе в мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz.

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Нидерландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк уклонился от комментариев о возможном переходе в мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz.

Капитан "красных" подчеркнул, что сейчас полностью сосредоточен на предстоящем матче против "Манчестер Сити". Матч состоится 1 декабря.

"Обычно мне такие вопросы напрямую не задают. Мне нечего сказать. Сейчас я сосредоточен на следующем матче против "Манчестер Сити", - цитирует Ван Дейка Marca.

Контракт ван Дейка с клубом действует до лета 2025 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

Отметим, что в последнем матче в рамках общего этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл мадридский "Реал" на своем поле со счетом 2:0.

Испанский клуб испытывает серьезные кадровые проблемы. На данный момент в лазарете "Реала" находятся защитники Давид Алаба, Дани Карвахаль и Эдер Милитао а также полузащитники Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Родриго и вингер Винисиус Жуниор.

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