Капитан "Ливерпуля" принял решение по трансферу в клуб Роналду

Капитан "Ливерпуля" центральный защитник Вирджил ван Дейк принял решение о трансфере в саудовский "Аль-Наср", сообщают Vesti.kz со ссылкой на talkSPORT.

32-летний защитник сборной Нидерландов не собирается уходить из английского клуба этим летом, несмотря на слухи о том, что саудовский "Аль-Наср" предлагает ему стать самым высокооплачиваемым игроком на его позиции.

Как информирует источник, ван Дейк с энтузиазмом ожидает прихода в клуб нидерландского тренера Арне Слота и желает работать под его руководством.

Напомним, что в прошлом сезоне ван Дейк провел 48 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и сделав две результативные передачи. Его текущий контракт с клубом действует до лета 2025 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.

На данный момент ван Дейк находится в расположении своей национальной команды, которая готовится стартовать на Евро-2024. Первый матч на чемпионате Европы сборная Нидерландов проведет 16 июня против Польши.