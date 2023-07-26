Капитан "Ливерпуля" близок к уходу в чемпионат Саудовской Аравии

По информации инсайдера Фабрицо Романо капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон близок к переходу в клуб "Аль-Иттифак", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает источник на утро 26 июля, сделка между клубами почти завершена, и в ближайшее время Хендерсон перейдет в "Аль-Иттифак", которой тренирует его бывший партнер по "Ливерпулю" - Стивен Джеррард.

Предварительно сообщалось, что саудовский клуб договорился с "красными" о трансфере 33-летнего англичанина за 14 миллионов евро. Контракт рассчитан на три года.

Хендерсон выступает за "Ливерпуль" с 2011 года, став за это время чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, и обладателем Кубка страны и клубного чемпионата мира.

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