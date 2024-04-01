Кандидат на пост тренера "Ливерпуля" высказался о своем будущем

Наставник португальского "Спортинга" Рубен Аморим, которого связывают с вероятным назначением в "Ливерпуль" высказался о своем будущем, сообщают Vesti.kz.

Также Аморима "сватали" в "Челси" и "Барселону".

"Сейчас я сосредоточен на "Спортинге" и очень горжусь тем, что являюсь тренером этой команды. Мы нацелены на завоевание титулов. В конце концов вы все увидите, но сейчас у меня есть контракт и я счастлив здесь. Это самое главное. То, что я счастлив здесь, важнее контракта", - приводит слова Аморима журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (бывший Twitter).

Аморим работает в лиссабонском клубе с марта 2020 года. "Спортинг" при нем выиграл чемпионат Португалии, два Кубка страны и Суперкубок Португалии.

Напомним, что нынешний наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил о своем уходе из клуба по окончании текущего сезона.