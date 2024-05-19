Один из самых дорогих игроков в истории "Челси" забил гол с центра поля

В матче заключительного тура АПЛ против "Борнмута" эквадорский полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо открыл счет на 17-й минуте ударом из центрального круга поля, сообщают Vesti.kz.

Дистанция до ворот составила 50,61 метра, xG – 0,02.

Кайседо забил за "Челси" впервые после перехода в клуб летом 2023 года за рекордные 116 млн евро из "Брайтона". Сегодня Мойсес проводит 48-й матч в составе лондонцев.

Кайседо второй в списке самых дорогих трансферов "Челси", больше лондонский клуб платил только за аргентинца Энцо Фернандеса - 121 млн евро.