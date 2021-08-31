"История будет написана еще раз!". Роналду назвал свое возвращение в "Манчестер Юнайтед" сбывшейся мечтой

Португальский нападающий Криштиану Роналду назвал сбывшейся мечтой свое возвращение в "Манчестер Юнайтед", сообщают Vesti.kz. Он написал пост в Instagram, в котором рассказал о своей любви к клубу.

"Все, кто меня знает, знают о моей нескончаемой любви к "Манчестер Юнайтед". Годы, которые я провел здесь, и путь, который мы прошли вместе, золотыми буквами вписаны в историю этого великого и удивительного клуба. Я даже не могу начать объяснять свои чувства прямо сейчас, так как вижу, что о моем возвращении на "Олд Траффорд" объявлено во всем мире.

Это похоже на сбывшуюся мечту. Даже когда я приезжал как соперник, всегда чувствовал ​​любовь и уважение со стороны болельщиков на трибунах. Это абсолютно сто процентов того, из чего сделаны мечты! Я вернулся на свое место! История будет написана еще раз! P. S. Сэр Алекс, это для вас..." - написал Роналду.

Напомним, контракт футболиста рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон.

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