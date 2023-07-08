Испанский вратарь покинул "Манчестер Юнайтед" после 12-ти лет в клубе

Испанский голкипер Давид Де Хеа объявил о своем уходе из "Манчестер Юнайтед", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Голкиперу, которому на данный момент 32 года, будет разрешено покинуть МЮ в качестве свободного агента.

"Я хотел бы выразить свою благодарность и признательность за всю любовь, которую получил за последние 12 лет. Мы многого достигли с тех пор, как наш дорогой сэр Алекс Фергюсон привел меня в этот клуб. Я испытывал невероятную гордость каждый раз, когда надевал эту футболку и капитанскую повязку, чтобы представлять важнейший клуб мира. Это честь, которой удостаиваются лишь некоторые удачливые футболисты.

Это был незабываемый и успешный период. Покинув Мадрид таким молодым, я не думал, что мы достигнем того, что сделали вместе.

Сейчас пришло время принять новый вызов и испытать себя в новой обстановке. Манчестер навсегда останется в моем сердце. Этот клуб сделал меня таким, какой я есть и никогда не исчезнет из моей жизни", - написал Де Хеа в соцсетях.