Хусанов под угрозой? "Сити" решил улучшить условия ключевому игроку

Руководство "Манчестер Сити" сделало первый шаг к тому, чтобы продлить сотрудничество с одним из главных символов своей академии - Филом Фоденом. По информации инсайдера Николо Скиры, клуб уже провел начальные переговоры с футболистом, и они прошли в позитивном ключе, передают Vesti.kz.

Несмотря на то, что текущий контракт вингера действует до лета 2027 года, "Сити" намерен не только продлить срок соглашения, но и предложить игроку улучшенные финансовые условия. Это логичный шаг, учитывая ключевую роль Фодена в составе и его статус одного из самых стабильных и прогрессирующих англичан в Премьер-лиге.

Фоден, воспитанник академии "Сити", в нынешнем сезоне стал настоящим лидером команды, регулярно забивая и ассистируя в важных матчах.

Даже несмотря на нестабильную форму команды, которая сейчас находится на шестом месте в АПЛ и отстает от лидера чемпионата на 21 очко, вклад Фодена в атакующую игру "горожан" остается неизменным.

Для клуба, который выстраивает стратегию на ближайшие годы, продление контракта с 23-летним футболистом - приоритет. И, судя по настрою обеих сторон, вопрос лишь во времени. Фоден остается важной частью проекта Гвардиолы и, возможно, станет одной из тех фигур, вокруг которых "Сити" построит свое будущее.