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Англия
Вчера 13:12
 

Хусанов под угрозой? "Сити" решил улучшить условия ключевому игроку

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Хусанов под угрозой? "Сити" решил улучшить условия ключевому игроку ©x.com/ManCity

Руководство "Манчестер Сити" сделало первый шаг к тому, чтобы продлить сотрудничество с одним из главных символов своей академии - Филом Фоденом. По информации инсайдера Николо Скиры, клуб уже провел начальные переговоры с футболистом, и они прошли в позитивном ключе, передают Vesti.kz

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Руководство "Манчестер Сити" сделало первый шаг к тому, чтобы продлить сотрудничество с одним из главных символов своей академии - Филом Фоденом. По информации инсайдера Николо Скиры, клуб уже провел начальные переговоры с футболистом, и они прошли в позитивном ключе, передают Vesti.kz

Несмотря на то, что текущий контракт вингера действует до лета 2027 года, "Сити" намерен не только продлить срок соглашения, но и предложить игроку улучшенные финансовые условия. Это логичный шаг, учитывая ключевую роль Фодена в составе и его статус одного из самых стабильных и прогрессирующих англичан в Премьер-лиге.

Фоден, воспитанник академии "Сити", в нынешнем сезоне стал настоящим лидером команды, регулярно забивая и ассистируя в важных матчах.


Даже несмотря на нестабильную форму команды, которая сейчас находится на шестом месте в АПЛ и отстает от лидера чемпионата на 21 очко, вклад Фодена в атакующую игру "горожан" остается неизменным.

Для клуба, который выстраивает стратегию на ближайшие годы, продление контракта с 23-летним футболистом - приоритет. И, судя по настрою обеих сторон, вопрос лишь во времени. Фоден остается важной частью проекта Гвардиолы и, возможно, станет одной из тех фигур, вокруг которых "Сити" построит свое будущее.


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 31 22 7 2 72-30 73
2 Арсенал 31 17 11 3 56-26 62
3 Ноттингем Форест 31 17 6 8 51-37 57
4 Челси 31 15 8 8 54-37 53
5 Ньюкасл Юнайтед 30 16 5 9 52-39 53
6 Манчестер Сити 31 15 7 9 57-40 52
7 Астон Вилла 31 14 9 8 46-46 51
8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 31 12 11 8 49-47 47
10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45
11 Кристал Пэлас 30 11 10 9 39-35 43
12 Брентфорд 31 12 6 13 51-47 42
13 Манчестер Юнайтед 31 10 8 13 37-41 38
14 Тоттенхэм Хотспур 31 11 4 16 58-45 37
15 Эвертон 31 7 14 10 33-38 35
16 Вест Хэм Юнайтед 31 9 8 14 35-52 35
17 Вулверхэмптон Уондерерс 31 9 5 17 43-59 32
18 Ипсвич 31 4 8 19 31-65 20
19 Лестер Сити 31 4 5 22 25-70 17
20 Саутгемптон 31 2 4 25 23-74 10

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Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Ливерпуль   •   Регулярный чемпионат, мужчины
13 апреля 18:00   •   не начат
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