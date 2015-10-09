Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 09:30
 

Хусанов признан лучшим игроком "Манчестер Сити"

  Комментарии

Хусанов признан лучшим игроком "Манчестер Сити" ©instagram.com/abdukodir_khusanov

Защитник "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов признан лучшим игроком команды по итогам января, передают Vesti.kz

В прошедшем месяце 21-летний футболист из Узбекистана принял участие в 10 матчах во всех турнирах. В этих встречах «горожане» одержали пять побед, потерпели два поражения и трижды сыграли вничью.


Хусанов в сезоне-2025/26 провел за "Манчестер Сити" 19 матчей и не отметился результативными действиями.

 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 24 16 5 3 46-17 53
2 Манчестер Сити 24 14 5 5 49-23 47
3 Астон Вилла 24 14 4 6 35-26 46
4 Манчестер Юнайтед 24 11 8 5 44-36 41
5 Челси 24 11 7 6 42-27 40
6 Ливерпуль 24 11 6 7 39-33 39
7 Брентфорд 24 11 3 10 36-32 36
8 Сандерленд 24 9 9 6 27-26 36
9 Фулхэм 24 10 4 10 34-35 34
10 Эвертон 24 9 7 8 26-27 34
11 Ньюкасл Юнайтед 24 9 6 9 33-33 33
12 Борнмут 24 8 9 7 40-43 33
13 Брайтон энд Хов Альбион 24 7 10 7 34-32 31
14 Тоттенхэм Хотспур 24 7 8 9 35-33 29
15 Кристал Пэлас 24 7 8 9 25-29 29
16 Лидс Юнайтед 25 7 8 10 34-43 29
17 Ноттингем Форест 25 7 5 13 25-38 26
18 Вест Хэм Юнайтед 24 5 5 14 29-48 20
19 Бернли 24 3 6 15 25-47 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 24 1 5 18 15-45 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Ливерпуль   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 февраля 21:30   •   не начат
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Ливерпуль
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 28 человек

Живи спортом!