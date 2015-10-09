Хусанов признан лучшим игроком "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов признан лучшим игроком команды по итогам января, передают Vesti.kz.
В прошедшем месяце 21-летний футболист из Узбекистана принял участие в 10 матчах во всех турнирах. В этих встречах «горожане» одержали пять побед, потерпели два поражения и трижды сыграли вничью.
Хусанов в сезоне-2025/26 провел за "Манчестер Сити" 19 матчей и не отметился результативными действиями.
