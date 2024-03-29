Хосеп Гвардиола определился со своим будущим в "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола принял решение по своему будущему в клубе, сообщают Vesti.kz.

По информации Football Insider испанский специалист планирует покинуть английскую команду. Это должно произойти летом 2025 года после окончания его контракта. На его счету будет девять сезонов во главе "горожан". После окончания соглашение Гвардиола планирует взять паузу.

Напомним, что "Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. В сезоне-2023 английский клуб оформил требл.

"Горожане" под его руководством пять раз выиграли чемпионат Англии.

Ранее Гвардиола тренировал "Барселону" и немецкую "Баварию". В тренерской карьере испанца суммарно 37 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов УЕФА.