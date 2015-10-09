Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Холанду назвали главный способ выиграть "Золотой мяч"

Бывший футболист "Арсенала" Пол Мерсон поделился мнением относительно шансов нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда выиграть "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz.

По словам эксперта, заполучить награду норвежцу будет сложно, даже с учётом его результативности.

"Эрлинг Холанд в удовольствие забивает много голов. Но поможет ли это ему выиграть "Золотой мяч"? Ответ – нет.

Сколько бы голов ты ни забил, все зависит от твоей игры в Лиге чемпионов, и "Сити" должен выиграть этот трофей, чтобы дать Холанду серьезные шансы на эту награду", – сказал Мерсон Sportskeeda.

В нынешнем сезоне английской премьер-лиги 25-летний Холанд провел 11 матчей за "Манчестер Сити" и забил 14 мячей.

В голосовании за "Золотой мяч" 2025 года Холанд занял 26-е место. Обладателем награды стал Усман Дембеле из "Пари Сен-Жермена", который в прошлом сезоне впервые в истории выиграл Лигу чемпионов.


