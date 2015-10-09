Холанд "уделал" Месси, Роналду и Мбаппе. Известны подробности

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд в матче группового этапа клубного чемпионата мира против "Ювентуса" (5:2) оформил свой 300-й гол в профессиональной карьере, сообщают Vesti.kz.
Норвежец сделал это в рекордно короткие сроки - всего за 370 матчей.
Как отмечает ESPN, никто из великих не достиг этой планки так быстро:
Криштиану Роналду понадобилось для этого 554 игры. Лионелю Месси - 418, Килиану Мбаппе - 409.
На сегодняшний день у Холанда уже 301 гол в 371 матче. Вот его снайперский путь:
- "Мольде" - 20 голов
- "Зальцбург" - 29
- "Боруссия" Дортмунд - 86
- "Манчестер Сити" - 125
- Сборная Норвегии - 42
В сезоне-2024/25 Холанд набрал впечатляющую форму - 35 голов в 49 матчах.
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • 1/4 финала, мужчины
5 июля 00:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Флуминенсе
Ничья
Аль-Хиляль
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