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Холанд "уделал" Месси, Роналду и Мбаппе. Известны подробности

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Холанд "уделал" Месси, Роналду и Мбаппе. Известны подробности ©ФК "Манчестер Сити"

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд в матче группового этапа клубного чемпионата мира против "Ювентуса" (5:2) оформил свой 300-й гол в профессиональной карьере, сообщают Vesti.kz.

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Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд в матче группового этапа клубного чемпионата мира против "Ювентуса" (5:2) оформил свой 300-й гол в профессиональной карьере, сообщают Vesti.kz.

Норвежец сделал это в рекордно короткие сроки - всего за 370 матчей.

Как отмечает ESPN, никто из великих не достиг этой планки так быстро:

Криштиану Роналду понадобилось для этого 554 игры. Лионелю Месси - 418, Килиану Мбаппе - 409.

На сегодняшний день у Холанда уже 301 гол в 371 матче. Вот его снайперский путь:

  • "Мольде" - 20 голов
  • "Зальцбург" - 29
  • "Боруссия" Дортмунд - 86
  • "Манчестер Сити" - 125
  • Сборная Норвегии - 42

В сезоне-2024/25 Холанд набрал впечатляющую форму - 35 голов в 49 матчах.

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