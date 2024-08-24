Холанд превзошел Месси, Роналду и Мбаппе: подробности

Норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд установил новый рекорд XXI века по средней результативности, сообщают Vesti.kz со ссылкой на PopFoot.

В первом туре нового сезона английской Премьер-лиги Холанд забил гол в матче против "Челси" (2:0).

Теперь 24-летний нападающий может похвастаться 257 голами в 315 матчах своей карьеры, что составляет впечатляющие 0,82 гола за игру. Этот результат позволил ему обойти таких легенд, как Лионель Месси (0,78 гола за матч), Криштиану Роналду (0,73) и Килиан Мбаппе (0,72).

В прошлом сезоне Холанд провёл 45 матчей во всех турнирах, забив 38 голов и отдав шесть результативных передач.