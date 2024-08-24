Холанд превзошел Месси, Роналду и Мбаппе: подробности
Норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд установил новый рекорд XXI века по средней результативности, сообщают Vesti.kz со ссылкой на PopFoot.
Норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд установил новый рекорд XXI века по средней результативности, сообщают Vesti.kz со ссылкой на PopFoot.
В первом туре нового сезона английской Премьер-лиги Холанд забил гол в матче против "Челси" (2:0).
Теперь 24-летний нападающий может похвастаться 257 голами в 315 матчах своей карьеры, что составляет впечатляющие 0,82 гола за игру. Этот результат позволил ему обойти таких легенд, как Лионель Месси (0,78 гола за матч), Криштиану Роналду (0,73) и Килиан Мбаппе (0,72).
В прошлом сезоне Холанд провёл 45 матчей во всех турнирах, забив 38 голов и отдав шесть результативных передач.
Реклама