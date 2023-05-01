Холанд повторил рекорд АПЛ

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд повторил рекорд по числу голов в сезоне английской премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Норвежец отличился с пенальти в матче 34-го тура против "Фулхэма". Это 34-й гол форварда в текущем розыгрыше АПЛ.

Таким образом, норвежец повторил общий рекорд (без учета числа матчей) по голам в АПЛ. По 34 гола было у Энди Коула (в сезоне-1993/94) и Алана Ширера (1994/95) – они забивали в чемпионате с 22 командами, когда играли 42 тура.

Ранее Холанд побил рекорд по голам за 38-матчевый чемпионат (при 20 командах), установленный нападающим "Ливерпуля" Мохамедом Салахом в сезоне-2017/18.

Кроме того, Холанд стал первым за 92 года игроком английского клуба, забившим 50 голов за сезон. 22-летний норвежец забил 34 мяча в АПЛ, 12 в Лиге чемпионов, три в Кубке Англии и один в Кубке английской лиги.

Напомним, Холанд перешел в "Сити" летом прошлого года из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро. Контракт футболиста с "горожанами" рассчитан до конца июня 2027 года.

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