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Холанд повторил достижение Роналду

Холанд повторил достижение Роналду
©twitter.com/ManCity

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал всего четвертым нападающим в истории, который стал лучшим бомбардиром в одном сезоне и английской премьер-лиги, и Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

До норвежца это достижение покорялось Криштиану Роналду, Рууду ван Нистелрою и Дуайту Йорку. Примечательно, что все эти игроки были из Манчестера.

В прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов Холанд стал лучшим бомбардиром, забив 12 голов в 11 матчах. Также "Манчестер Сити" выиграл в нынешнем сезоне чемпионат и Кубок Англии.

После перехода из дортмундской "Боруссии" летом прошлого года Холанд всего провел за "горожан" 53 матча, в которых забил 52 гола.

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Метки:
Холанд Эрлинг Манчестер Сити Роналду Криштиану

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