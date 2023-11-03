Холанд не получил "Золотой мяч": первая реакция Гвардиолы

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал тот факт, что норвежский форвард английского клуба Эрлинг Холанд не получил "Золотой мяч"-2023, сообщают Vesti.kz.

Холанд занял второе место после Лионеля Месси в голосовании за "Золотой мяч".

"Я бы сказал, что видел, как он был счастлив быть претендентом, рядом с Месси, Мбаппе и остальными игроками.

Это был хороший вечер для "Манчестер Сити". Большие поздравления Лео Месси и Айтане Бонмати. "Манчестер Сити" был там, присутствовал, и это так важно для нас, потому что в прошлом мы никогда не были там.

У Эрлинга впереди вся карьера, поэтому он должен продолжать побеждать и говорить: "Хорошо, может быть, в следующем сезоне я смогу быть там".

Это должно быть его целью, но он был очень рад быть там и выглядел очень хорошо, когда вернулся", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.