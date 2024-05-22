Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Англия
Комментарии

Холанд ответил на критику в свой адрес

Холанд ответил на критику в свой адрес
©twitter.com/ManCity

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отреагировал на критику в свой адрес в минувшем сезоне, передают Vesti.kz.

"Если это плохой сезон, то я приму его", - сказал Холанд.

Затем с сарказмом добавил:

"Это был плохой сезон, просто и ясно - единственный путь - вверх. Чем больше ненавистников и критиков, тем лучше".

Холанд выступает за "горожан" с 2022 года. В минувшем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) он провел 31 матч, забил 27 голов и сделал 5 результативных передач. Этим самым он помог "Сити" в четвертый раз подряд выиграть чемпионат Англии, чего ранее не удавалось ни одному клубу за 135-летнюю историю АПЛ.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 7 3 96-34 91
2 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5 Тоттенхэм Хотспур 38 20 6 12 74-61 66
6 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7 Ньюкасл Юнайтед 38 18 6 14 85-62 60
8 Манчестер Юнайтед 38 18 6 14 57-58 60
9 Вест Хэм Юнайтед 38 14 10 14 60-74 52
10 Кристал Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11 Брайтон энд Хов Альбион 38 12 12 14 55-62 48
12 Эвертон 38 13 9 16 40-51 48
13 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
14 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
15 Вулверхэмптон Уондерерс 38 13 7 18 50-65 46
16 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17 Ноттингем Форест 38 9 9 20 49-67 36
18 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20 Шеффилд Юнайтед 38 3 7 28 35-104 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Холанд Эрлинг Манчестер Сити АПЛ Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 08:36
Англия
©twitter.com/ManCity Холанд ответил на критику в свой адрес
Сегодня , 08:00
Англия
©twitter.com/LFC Клопп будет тренировать Месси? Бекхэм сделал заявление
Сегодня , 07:45
Англия
©twitter.com/ChelseaFC Экс-тренер сборной Германии отказал "Челси"
Сегодня , 07:15
Англия
©twitter.com/premierleague В АПЛ выбрали лучшего тренера сезона
Сегодня , 07:00
Англия
©twitter.com/ChelseaFC "Челси" официально решил судьбу главного тренера
Вчера , 16:20
Англия
©ФК "Ливерпуль" "Ливерпуль" ищет тренера после ухода Клоппа. Способ поиска удивил
Вчера , 13:31
Англия
©instagram.com/waynerooney/ Сын Руни забил гол-красавец и привел "Манчестер Юнайтед" к трофею
20 мая, 11:48
Англия
©twitter.com/ManCity Гвардиола угрожает рекорду Фергюсона: Пеп сотворил историю с "Сити"
19 мая, 21:59
Англия
©Arsenal.com В АПЛ определился чемпион сезона 2023/24
19 мая, 21:10
Англия
©chelsea.com Один из самых дорогих игроков в истории "Челси" забил гол с центра поля
19 мая, 12:30
Англия
©IG/cristiano "О господи". Роналду честно высказался об "Арсенале"
16 мая, 12:04
Англия
©ФК "Челси" "Челси" выиграл четыре матча подряд. Такое с клубом впервые в сезоне
15 мая, 20:41
Англия
©liverpoolfc.com Ассистент Юргена Клоппа "кинул" Зайнутдинова
15 мая, 11:10
Англия
©twitter.com/ManCity Гвардиола близок к историческому достижению. Прежде такое никому не удавалось
15 мая, 10:09
Англия
©twitter.com/ManCity "Манчестер Сити" сделал королевский подарок клубу АПЛ
15 мая, 08:14
Англия
©twitter.com/ManCity Холанд помог "Сити" обойти "Арсенал" за лидерство в АПЛ
14 мая, 08:40
Англия
©ФК "Ливерпуль" Суперкамбэком за три минуты обернулся матч "Ливерпуля" в АПЛ
13 мая, 22:43
Англия
©instagram.com/cristiano/ "Мог тащить за собой". Чемпион мира и Европы - о Роналду в МЮ
12 мая, 00:11
Англия
©ФК "Лутон сити" Вот это поворот! Аутсайдер АПЛ установил рекорд чемпионата
11 мая, 21:08
Англия
©ФК "Ливерпуль" Клоппу подложили свинью в прощальном сезоне в "Ливерпуле"
9 мая, 15:40
Англия
©ФК "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" принял решение по главному тренеру
9 мая, 12:12
Англия
©ФК "Тоттенхэм" "Тоттенхэм" выставил на трансфер семерых футболистов
7 мая, 07:20
Англия
©ФК "Манчестер Юнайтед" Разгромом 0:4 обернулся матч "Манчестер Юнайтед" в АПЛ
6 мая, 10:39
Англия
©twitter.com/FCBayern Назван неожиданный фаворит на пост главного тренера "Баварии"
5 мая, 23:38
Англия
©twitter.com/LFC Мохамед Салах вошел в историю АПЛ
5 мая, 22:42
Англия
©twitter.com/LFC "Тоттенхэм" отменил разгром в матче АПЛ с "Ливерпулем"
5 мая, 20:59
Англия
©twitter.com/LFC Юрген Клопп высказался о будущем Салаха в "Ливерпуле"
5 мая, 15:55
Англия
©liverpoolfc.com Юрген Клопп объяснил решение уйти из "Ливерпуля"
5 мая, 15:00
Англия
©twitter.com/ManCity Холанд повторил историческое достижение в АПЛ
4 мая, 11:20
Англия
©ФК "Зенит" Экс-игрок МЮ вынес вердикт перспективам Алипа в Англии

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus