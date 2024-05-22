Холанд ответил на критику в свой адрес

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отреагировал на критику в свой адрес в минувшем сезоне, передают Vesti.kz.

"Если это плохой сезон, то я приму его", - сказал Холанд.

Затем с сарказмом добавил:

"Это был плохой сезон, просто и ясно - единственный путь - вверх. Чем больше ненавистников и критиков, тем лучше".

Холанд выступает за "горожан" с 2022 года. В минувшем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) он провел 31 матч, забил 27 голов и сделал 5 результативных передач. Этим самым он помог "Сити" в четвертый раз подряд выиграть чемпионат Англии, чего ранее не удавалось ни одному клубу за 135-летнюю историю АПЛ.