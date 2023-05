Холанд назвал свой любимый гол в дебютном сезоне АПЛ

Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд назвал удар через себя в ворота "Саутгемптона" своим любимым голом в дебютном сезоне в английской премьер-лиге (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Это был матч 30-го тура, "Сити" одержал победу на выезде со счетом 4:1.

Running out of words for @ErlingHaaland 🤯 pic.twitter.com/evnd267QBc