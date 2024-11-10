Холанд перед матчем с Казахстаном установил бомбардирский рекорд в АПЛ

Нападающий сборной Норвегии и "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд оформил взятие ворот в матче 11 тура АПЛ против "Брайтона", сообщают Vesti.kz.

Встреча, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Брайтона".

Для Холанда этот мяч стал 75 в АПЛ. Как сообщает "Чемпионат", для этого, ему потребовалось сыграть 77 матчей - быстрее всех в истории АПЛ.

Напомним, норвежец с 2022 года выступает за "Манчестер Сити". В составе "горожан" Холанд дважды выиграл АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и Лигу чемпионов.

Напомним, сборная Норвегии 17 ноября в матче Лиги наций сыграет в Осло с командой Казахстана.