Гвардиолу оштрафовали за парковку. Инспектор попросил о фото, но тренер шикарно ответил ему

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оказался в неприятной ситуации, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

В понедельник (21 августа) наставник "горожан" был оштрафован за парковку в неположенном месте в Манчестере. После штрафа инспектор дорожного движения попросил тренера о совместном фото.

"Хочешь фото? За него придется заплатить!", – в шутку ответил Гвардиола, рассмешив инспектора.

[🎥] Pep Guardiola receiving a parking ticket today. #ManCity 😭



pic.twitter.com/5UVhwAyT7b — City Zone (@City_Zone_) August 21, 2023

В минувшем сезоне "Сити" сделал требл - выиграл английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Гвардиола стал первым тренером в истории, который сделал требл дважды (первый раз ему это удалось с "Барселоной" в сезоне-2008/2009).

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