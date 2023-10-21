Гвардиола высказался о своем "преемнике" в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию, распространенную The Telegraph, о том, что он заявил игрокам "Брайтона" о возможном назначении Роберто Де Дзерби на пост главного тренера "горожан", сообщают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

"Вы хотите уволить меня? Уже?! Имя следующего тренера не моя забота, совсем. Если только руководство не спросит мое мнение. В этом случае я скажу его. Но это не мое дело", - цитирует тренера инсайдер Фабрицио Романо.

Следует отметить, что контракт Гвардиолы с "Манчестер Сити" действителен до лета 2025 года, и он руководит командой с 2016 года. Сам Де Дзерби начал тренировать "Брайтон" в 2022 году, после того как он возглавлял "Шахтер" в сезоне 2021/22.

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