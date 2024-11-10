Гвардиола высказался о "конце эры" "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, несмотря на поражение от "Брайтона" со счетом 1:2 в 11-м туре АПЛ, уверенно заявил, что эпоха доминирования его команды еще далека от завершения, сообщают Vesti.kz.

Под руководством Гвардиолы "Сити" завоевал титул шесть раз за последние семь лет, уступив чемпионство лишь в сезоне 2019/20, когда трофей достался "Ливерпулю".

"Люди этого хотят, но с нами еще не покончено. Это нормально, ведь мы много побеждаем. Такое бывает. "Ливерпуль" при Клоппе выиграл Лигу чемпионов и АПЛ, а потом Вирджил ван Дейк получил травму - и команда попала в Лигу Европы. Проигрывать матчи - это нормально. Эта ситуация - вызов для меня. Я люблю вызовы. Я не отступлю. Я хочу преуспеть больше, чем когда-либо. Когда восстановятся травмированные футболисты, мы, я уверен, снова будем в лучшей форме", - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Сейчас, "Манчестер Сити", набрав 23 очка, занимает второе место в АПЛ. "Горожане" после 11 туров, отстают от лидирующего "Ливерпуля" на пять очков.