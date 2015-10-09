Гвардиола выбрал нового игрока для "Ман Сити" за 100 миллионов

"Манчестер Сити" планирует сделать полузащитника сборной Англии Эллиота Андерсона одной из главных трансферных целей на 2026 год, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

23-летний игрок привлёк внимание руководства клуба, а также главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолу. Скауты "Сити" следили за Андерсоном на матчах "Ноттингема Фореста", где он выступает в данный момент.

В январе "Ноттингем" вряд ли согласится на переговоры о продаже игрока, но летом перед чемпионатом мира 2026 года сделка возможна, особенно если предложения приблизятся к 100 миллионам фунтов. Другие клубы, включая "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", также могут заинтересоваться Андерсоном, поскольку игрок регулярно вызывается в сборную Англии.

Андерсон отличается универсальностью: он может играть как на месте опорного, так и центрального полузащитника, что делает его ценным усилением для "Сити". В текущем сезоне он дебютировал за национальную команду и уже провёл шесть матчей. Главный тренер сборной Томас Тухель охарактеризовал Андерсона как "ключевого игрока", отметив его высокий уровень, мобильность и правильное отношение к игре.

"Он один из лучших полузащитников Премьер‑лиги и показывает полную отдачу в каждой игре", — подчеркнул Тухель.

В карьере Андерсона также были "Бристоль Роверс" и "Ньюкасл".

