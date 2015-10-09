Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Сегодня 23:02
 

Гвардиола выбрал нового игрока для "Ман Сити" за 100 миллионов

Пеп Гвардиола. Фото: ©Depositphotos/Musiu0

"Манчестер Сити" планирует сделать полузащитника сборной Англии Эллиота Андерсона одной из главных трансферных целей на 2026 год, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

23-летний игрок привлёк внимание руководства клуба, а также главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолу. Скауты "Сити" следили за Андерсоном на матчах "Ноттингема Фореста", где он выступает в данный момент.

В январе "Ноттингем" вряд ли согласится на переговоры о продаже игрока, но летом перед чемпионатом мира 2026 года сделка возможна, особенно если предложения приблизятся к 100 миллионам фунтов. Другие клубы, включая "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", также могут заинтересоваться Андерсоном, поскольку игрок регулярно вызывается в сборную Англии.


Андерсон отличается универсальностью: он может играть как на месте опорного, так и центрального полузащитника, что делает его ценным усилением для "Сити". В текущем сезоне он дебютировал за национальную команду и уже провёл шесть матчей. Главный тренер сборной Томас Тухель охарактеризовал Андерсона как "ключевого игрока", отметив его высокий уровень, мобильность и правильное отношение к игре.

"Он один из лучших полузащитников Премьер‑лиги и показывает полную отдачу в каждой игре", — подчеркнул Тухель.

В карьере Андерсона также были "Бристоль Роверс" и "Ньюкасл".

