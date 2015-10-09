Гвардиола выбрал главный трансфер для "Манчестер Сити": известен ценник

Центральный защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи может продолжить карьеру в "Манчестер Сити", сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Times.

По информации источника, руководство "горожан" рассматривает 25-летнего игрока сборной Англии в качестве одного из ключевых вариантов для усиления оборонительной линии. Отмечается, что "Сити" пристально следили за игрой футболиста в течение нескольких сезонов, и сейчас он является главной трансферной целью команды Хосепа Гвардиолы.

В "Сити" готовятся к серьёзному обновлению обороны. На этом фоне Гехи рассматривается как вариант на долгосрочную перспективу.

В "Кристал Пэлас" при этом не исключают возможную продажу защитника уже зимой, чтобы избежать его ухода бесплатно летом, поскольку интерес к игроку проявляют сразу несколько топ-клубов.

Напомним, летом после неудавшегося перехода в "Ливерпуль" Гехи решил не продлевать контракт с "Кристал Пэлас", который действует до 30 июня 2026 года.

Гехи является воспитанником "Челси", но был продан в "Кристал Пэлас" в 2021 году за 23 миллиона евро. За клуб защитник провел 180 матчей, в которых отметился 10 голами и 8 голевыми передачами.

В текущем сезоне Гехи отметился двумя голами и тремя результативными передачами в 25 матчах. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

