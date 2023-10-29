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Гвардиола вступился за главного тренера "Манчестер Юнайтед" перед дерби в АПЛ

Гвардиола вступился за главного тренера "Манчестер Юнайтед" перед дерби в АПЛ
©instagram.com/pepguardiola_daily

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил свою поддержку своему коллеге Эрику тен Хагу, наставнику "Манчестер Юнайтед", который подвергся критике из-за начала неудовлетворительного сезона "красных дьяволов", сообщают Vesti.kz.

"Прошло девять матчей! Всего девять! "Юнайтед" способен победить в 4,5,6 матчах подряд. Когда им удастся это сделать, они будут на вершине. Они будут там. Дайте время. Оставьте тренера в покое, пусть делает свою работу.

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему топ клуб – если что-то с ними происходит, об этом говорит весь мир", - приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" сыграют сегодня 29 октября в рамках десятого тура АПЛ.

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Метки:
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Гвардиола Хосеп

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