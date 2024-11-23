Гвардиола с сожалением сравнил Месси с триумфатором "Золотого мяча"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о серьезной потере для команды - травме Родри и сравнил эту ситуацию с потерей "Барселоной" Лионеля Месси в лучшие годы аргентинца, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Euro-football.ru.

Испанский полузащитник выбыл из строя в сентябре из-за разрыва крестообразной связки.

По словам Гвардиолы, потеря Родри стала настоящим ударом, ведь его присутствие на поле играет ключевую роль в игре "Сити". Прогнозы по возвращению игрока остаются осторожными - даже в лучшем случае обладатель "Золотого мяча" сможет помочь команде лишь к концу сезона.

"Мы остались без Родри, лучшего игрока в мире, и нам его не хватает. Представьте себе мой период в "Барселоне", когда Месси был лучшим в мире, но без самого Месси. Как вы думаете, мы бы смогли выиграть требл без него? Нет", – приводит City Xtra слова Гвардиолы, высказавшегося в преддверии субботнего матча Премьер-лиги против "Тоттенхэма".

Напомним, Родри получил "Золотой мяч" по итогам прошедшего сезона. В составе сборной Испании игрок "Манчестер Сити" стал чемпионом Европы и был признан лучшим игроком турнира.

С Месси Гвардиола пересекался в "Барселоне". Аргентинец восемь раз в своей карьере завоевывал "Золотой мяч", что является рекордом.