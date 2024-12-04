Гвардиола сломался? У тренера "Манчестер Сити" большие проблемы

По информации издания The Athletic, главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола находится в глубокой депрессии из-за неудачных выступлений команды, передает Vesti.kz.

Гвардиола перестал отвечать на звонки, отключил телефон и стал запираться в офисе на базе клуба. Как отмечает источник, испанский специалист размышляет над тем, как исправить ситуацию, поскольку такого кризиса в его тренерской карьере еще не было.

Напомним, в последних семи матчах во всех турнирах "Манчестер Сити" потерпел шесть поражений. Еще одна игра завершилась вничью, но в ней "горожане" незадолго до конца основного времени выигрывали с разницей в три мяча.

Сейчас в чемпионате Англии команда занимает пятое место, набрав 23-и очка, а в Лиге чемпионов находится на 17-ой строчке с 8-ю баллами.

Гвардиола возглавляет команду с 2016 года. С ней он выигрывал чемпионат, кубок и суперкубок Англии. Также на его счету успех в Лиге чемпионов.