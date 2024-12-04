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Гвардиола сломался? У тренера "Манчестер Сити" большие проблемы

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Гвардиола сломался? У тренера "Манчестер Сити" большие проблемы ©mancity.com

По информации издания The Athletic, главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола находится в глубокой депрессии из-за неудачных выступлений команды, передает Vesti.kz.

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По информации издания The Athletic, главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола находится в глубокой депрессии из-за неудачных выступлений команды, передает Vesti.kz.

Гвардиола перестал отвечать на звонки, отключил телефон и стал запираться в офисе на базе клуба. Как отмечает источник, испанский специалист размышляет над тем, как исправить ситуацию, поскольку такого кризиса в его тренерской карьере еще не было.

Напомним, в последних семи матчах во всех турнирах "Манчестер Сити" потерпел шесть поражений. Еще одна игра завершилась вничью, но в ней "горожане" незадолго до конца основного времени выигрывали с разницей в три мяча.

Сейчас в чемпионате Англии команда занимает пятое место, набрав 23-и очка, а в Лиге чемпионов находится на 17-ой строчке с 8-ю баллами.

Гвардиола возглавляет команду с 2016 года. С ней он выигрывал чемпионат, кубок и суперкубок Англии. Также на его счету успех в Лиге чемпионов.

 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 13 11 1 1 26-8 34
2 Арсенал 13 7 4 2 26-14 25
3 Челси 13 7 4 2 26-14 25
4 Брайтон энд Хов Альбион 13 6 5 2 22-17 23
5 Манчестер Сити 13 7 2 4 22-19 23
6 Ноттингем Форест 13 6 4 3 16-13 22
7 Тоттенхэм Хотспур 13 6 2 5 28-14 20
8 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
9 Манчестер Юнайтед 13 5 4 4 17-13 19
10 Фулхэм 13 5 4 4 18-18 19
11 Ньюкасл Юнайтед 13 5 4 4 14-14 19
12 Астон Вилла 13 5 4 4 19-22 19
13 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
14 Вест Хэм Юнайтед 14 4 3 7 18-27 15
15 Лестер Сити 14 3 4 7 19-28 13
16 Кристал Пэлас 14 2 6 6 12-18 12
17 Эвертон 13 2 5 6 10-21 11
18 Вулверхэмптон Уондерерс 13 2 3 8 22-32 9
19 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
20 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5

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