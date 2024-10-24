Гвардиола сделал признание о "Золотом мяче"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что его не волнует "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему футболисту года, сообщают Vesti.kz.

Об этом наставник "горожан" заявил после крупной победы над "Спартой" (5:0) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. В той игре нападающий "Сити" Эрлинг Холанд сделал дубль.

"Возможно, игроков это и беспокоит, но меня не волнует "Золотой мяч", ни секунды. Самое главное – Холанд счастлив и улыбается. Я знаю, что ему нелегко, соперники обороняются в штрафной с тремя центральными защитниками, двумя опорными хавбеками и даже с крайними полузащитниками поблизости. Пространства просто нет, при каждой подаче соперники обнимают Эрлинга. Мы много раз говорили с ним и говорили, что нужно быть терпеливым и позитивным, потому что мяч придет к нему. Он забил два гола, у него было еще два действительно хороших удара головой", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Напомним, что "Золотой мяч" вручат в ходе церемонии, которая пройдет 28 октября в Париже (Франция).

При этом нападающий "Интер Майами" Лионель Месси и форвард саудовского "Аль‑Насра" Криштиану Роналду не попали в число номинантов впервые с 2003 года.

Гвардиола назвал будущего обладателя "Золотого мяча"