Гвардиола решил уйти из клуба и удивил "Манчестер Сити"

Бывший финансовый консультант "Манчестер Сити" Стефан Борсон высказался о возможном уходе с поста главного тренера "горожан" каталонского специалиста Хосепа Гвардиолы, передают Vesti.kz.

"Мы подходим к концу его цикла"

В Англии усиливаются разговоры о том, что 54-летний наставник может покинуть "Сити" по завершении своего десятого сезона в клубе. Контракт Гвардиолы действует до 2027 года, однако, ранее сообщалось, что уход следующим летом вполне реалистичен.

"Мы должны быть близки к концу его срока. Но если клуб будет идти в правильном направлении с его обновлённой и молодой командой, я могу представить сценарий, при котором он останется даже дольше нынешнего контракта", — заявил Борсон в интервью Football Insider.

Руководство "Сити" удивлено позицией Гвардиолы

По словам Борсона, в руководстве английского гранда не раз сталкивались с непредсказуемостью решения Гвардиолы:

"Сити" были удивлены на всём пути. У него было много разворотов, и даже люди из ближайшего окружения не всегда понимали, что он собирается делать", — рассказал бывший консультант клуба.

Успехи могут подтолкнуть к уходу

По мнению Борсона, парадокс в том, что высокий спортивный результат в текущем сезоне может увеличить вероятность ухода:

"Я бы не стал слишком драматизировать, но это не пустой слух. Если Гвардиола будет очень успешен в этом сезоне, шанс ухода только вырастет", — считает эксперт.

За неполное десятилетие работы в "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола создал одну из самых мощных и стабильных команд в истории английского футбола. Под его руководством клуб собрал полный комплект трофеев — от пяти чемпионских титулов АПЛ до побед в Кубке Англии, четырёх Кубках лиги, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

