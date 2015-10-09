Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Сегодня 16:06
 

Гвардиола решил уйти из клуба и удивил "Манчестер Сити"

Бывший финансовый консультант "Манчестер Сити" Стефан Борсон высказался о возможном уходе с поста главного тренера "горожан" каталонского специалиста Хосепа Гвардиолы, передают Vesti.kz.

"Мы подходим к концу его цикла"

В Англии усиливаются разговоры о том, что 54-летний наставник может покинуть "Сити" по завершении своего десятого сезона в клубе. Контракт Гвардиолы действует до 2027 года, однако, ранее сообщалось, что уход следующим летом вполне реалистичен.

"Мы должны быть близки к концу его срока. Но если клуб будет идти в правильном направлении с его обновлённой и молодой командой, я могу представить сценарий, при котором он останется даже дольше нынешнего контракта", — заявил Борсон в интервью Football Insider.

Руководство "Сити" удивлено позицией Гвардиолы

По словам Борсона, в руководстве английского гранда не раз сталкивались с непредсказуемостью решения Гвардиолы:

"Сити" были удивлены на всём пути. У него было много разворотов, и даже люди из ближайшего окружения не всегда понимали, что он собирается делать", — рассказал бывший консультант клуба.

Успехи могут подтолкнуть к уходу

По мнению Борсона, парадокс в том, что высокий спортивный результат в текущем сезоне может увеличить вероятность ухода:

"Я бы не стал слишком драматизировать, но это не пустой слух.

Если Гвардиола будет очень успешен в этом сезоне, шанс ухода только вырастет", — считает эксперт.

За неполное десятилетие работы в "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола создал одну из самых мощных и стабильных команд в истории английского футбола. Под его руководством клуб собрал полный комплект трофеев — от пяти чемпионских титулов АПЛ до побед в Кубке Англии, четырёх Кубках лиги, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
2 Манчестер Сити 11 7 1 3 23-8 22
3 Челси 11 6 2 3 21-11 20
4 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
5 Тоттенхэм Хотспур 11 5 3 3 19-10 18
6 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
7 Манчестер Юнайтед 11 5 3 3 19-18 18
8 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
9 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
10 Кристал Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
11 Брайтон энд Хов Альбион 11 4 4 3 17-15 16
12 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
13 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
14 Ньюкасл Юнайтед 11 3 3 5 11-14 12
15 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
16 Лидс Юнайтед 11 3 2 6 10-20 11
17 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 3 1 7 13-23 10
19 Ноттингем Форест 11 2 3 6 10-20 9
20 Вулверхэмптон Уондерерс 11 0 2 9 7-25 2

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Ньюкасл-апон-Тайн   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 ноября 22:30   •   не начат
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
(Ньюкасл-апон-Тайн)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
