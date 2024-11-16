Гвардиола решил свое будущее в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола готов продлить контракт с клубом, сообщают Vesti.kz.

По информации Football Insider, стороны уже практически завершили переговоры, и новое соглашение будет действовать до 2026 года. Ожидается, что клуб официально объявит о продлении контракта с 54-летним специалистом в ближайшее время.

Гвардиола руководит "Манчестер Сити" с 2016 года, за этот период команда завоевала шесть чемпионских титулов и множество других трофеев. Текущий контракт тренера истекает по окончании сезона.