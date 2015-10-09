Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 20:31
 

Гвардиола решил судьбу Хусанова в "Манчестер Сити"

  Комментарии

Гвардиола решил судьбу Хусанова в "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов (слева) и Хосеп Гвардиола. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Сегодня, 1 февраля, в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" одноимённый клуб примет "Манчестер Сити" в рамках матча 24-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Сегодня, 1 февраля, в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" одноимённый клуб примет "Манчестер Сити" в рамках матча 24-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Стартовые составы команд

Главный тренер хозяев Томас Франк выбрал следующий состав:

  • Викарио, Дрэгушин, Пальинья, Симонс, Биссума, Удоджи, Грей, Ромеро, Соланке, Галлахер, Коло Муани.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола также предоставил свой список стартовых футболистов, куда в очередной раз вошёл защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.

  • Доннарумма, Нунес, Хусанов, Гехи, Аит-Нури, Родри, Силва, О'Райли, Семеньо, Шерки, Холанд.

Турнирное положение перед матчем

После 23 туров "Тоттенхэм" набрал 28 очков и занимает 14-е место в таблице. "Манчестер Сити" с 46 очками находится на второй позиции и продолжает борьбу за чемпионство.

Матч между командами состоится в 21:30 по казахстанкому времени.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 24 16 5 3 46-17 53
2 Манчестер Сити 23 14 4 5 47-21 46
3 Астон Вилла 24 14 4 6 35-26 46
4 Манчестер Юнайтед 24 11 8 5 44-36 41
5 Челси 24 11 7 6 42-27 40
6 Ливерпуль 24 11 6 7 39-33 39
7 Брентфорд 24 11 3 10 36-32 36
8 Фулхэм 24 10 4 10 34-35 34
9 Эвертон 24 9 7 8 26-27 34
10 Ньюкасл Юнайтед 24 9 6 9 33-33 33
11 Сандерленд 23 8 9 6 24-26 33
12 Борнмут 24 8 9 7 40-43 33
13 Брайтон энд Хов Альбион 24 7 10 7 34-32 31
14 Кристал Пэлас 24 7 8 9 25-29 29
15 Тоттенхэм Хотспур 23 7 7 9 33-31 28
16 Лидс Юнайтед 24 6 8 10 31-42 26
17 Ноттингем Форест 24 7 5 12 24-35 26
18 Вест Хэм Юнайтед 24 5 5 14 29-48 20
19 Бернли 23 3 6 14 25-44 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 24 1 5 18 15-45 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:30   •   идёт
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
(Лондон)
0:2
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Живи спортом!