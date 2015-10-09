Гвардиола решил судьбу Хусанова в "Манчестер Сити"

Сегодня, 1 февраля, в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" одноимённый клуб примет "Манчестер Сити" в рамках матча 24-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Стартовые составы команд

Главный тренер хозяев Томас Франк выбрал следующий состав:

Викарио, Дрэгушин, Пальинья, Симонс, Биссума, Удоджи, Грей, Ромеро, Соланке, Галлахер, Коло Муани.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола также предоставил свой список стартовых футболистов, куда в очередной раз вошёл защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.

Доннарумма, Нунес, Хусанов, Гехи, Аит-Нури, Родри, Силва, О'Райли, Семеньо, Шерки, Холанд.

Турнирное положение перед матчем

После 23 туров "Тоттенхэм" набрал 28 очков и занимает 14-е место в таблице. "Манчестер Сити" с 46 очками находится на второй позиции и продолжает борьбу за чемпионство.

Матч между командами состоится в 21:30 по казахстанкому времени.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!