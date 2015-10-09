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Гвардиола рассказал, почему он в восторге от Хусанова

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Гвардиола рассказал, почему он в восторге от Хусанова ©facebook.com/mancity

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в команде очень довольны тем, как проявляет себя узбекистанский защитник Абдукодир Хусанов, передают Vesti.kz

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в команде очень довольны тем, как проявляет себя узбекистанский защитник Абдукодир Хусанов, передают Vesti.kz

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Испанский специалист впечатлен тем вкладом, который оказал Хусанов после перехода в клуб. 

"Мы не ожидали, что он сыграет так много матчей, но ситуация, сложившаяся у нас с позицией защитника в течение всего сезона, вынудила его провести много игр. Хусанов обладает особыми качествами, это точно.

Он действительно особенный, такой быстрый и излучающий страсть. Иногда я вижу его лицо, а также язык тела, которые не показывают ничего, кроме страсти. Она чувствуется во многих, многих его действиях. Мы пришли в восторг за короткое время, ведь не было подготовки и многих других вещей. Он нам очень помог!" — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Хусанов сыграл за «Манчестер Сити» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 29 21 7 1 69-27 70
2 Арсенал 29 16 10 3 53-24 58
3 Ноттингем Форест 29 16 6 7 49-35 54
4 Челси 29 14 7 8 53-37 49
5 Манчестер Сити 29 14 6 9 55-40 48
6 Ньюкасл Юнайтед 28 14 5 9 47-38 47
7 Брайтон энд Хов Альбион 29 12 11 6 48-42 47
8 Фулхэм 29 12 9 8 43-38 45
9 Астон Вилла 29 12 9 8 41-45 45
10 Борнмут 29 12 8 9 48-36 44
11 Брентфорд 29 12 5 12 50-45 41
12 Кристал Пэлас 28 10 9 9 36-33 39
13 Манчестер Юнайтед 29 10 7 12 37-40 37
14 Тоттенхэм Хотспур 29 10 4 15 55-43 34
15 Эвертон 29 7 13 9 32-36 34
16 Вест Хэм Юнайтед 29 9 7 13 33-49 34
17 Вулверхэмптон Уондерерс 29 7 5 17 40-58 26
18 Ипсвич 29 3 8 18 28-62 17
19 Лестер Сити 29 4 5 20 25-65 17
20 Саутгемптон 29 2 3 24 21-70 9

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