Гвардиола рассказал, почему он в восторге от Хусанова

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в команде очень довольны тем, как проявляет себя узбекистанский защитник Абдукодир Хусанов, передают Vesti.kz.

Испанский специалист впечатлен тем вкладом, который оказал Хусанов после перехода в клуб.

"Мы не ожидали, что он сыграет так много матчей, но ситуация, сложившаяся у нас с позицией защитника в течение всего сезона, вынудила его провести много игр. Хусанов обладает особыми качествами, это точно. Он действительно особенный, такой быстрый и излучающий страсть. Иногда я вижу его лицо, а также язык тела, которые не показывают ничего, кроме страсти. Она чувствуется во многих, многих его действиях. Мы пришли в восторг за короткое время, ведь не было подготовки и многих других вещей. Он нам очень помог!" — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Хусанов сыграл за «Манчестер Сити» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года.