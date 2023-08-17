Гвардиола раскритиковал АПЛ после победы в Суперкубке УЕФА

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы в Суперкубке УЕФА раскритиковал руководство английской премьер-лиги (АПЛ).

В среду (16 августа) в греческом Пирее "горожане" победили испанскую "Севилью" (1:1, 5:4 - в серии пенальти) и впервые завоевали Суперкубок УЕФА. В субботу (19 августа) команде Гвардиолы предстоит сыграть во втором туре АПЛ против "Ньюкасла".

"Завтра мы будем еще более счастливы, чем сегодня, когда мы восстановимся. Сегодня мы не выпьем ни капли алкоголя. Нам надо восстановиться, насколько это возможно, от матча в Греции. Спасибо огромное премьер-лиге за то, что мы играем в субботу, а не в воскресенье или в понедельник, спасибо большое", - саркастично отметил Гвардиола, комментарий которого приводит Manchester Evening News.

Отметим, что Гвардиола стал первым тренером, выигравшим Суперкубок Европы с тремя клубами. Ранее он брал трофей с "Барселоной" и "Баварией".

Также Гвардиола обошел наставника киевского "Динамо" Мирчу Луческу по количеству завоеванных трофеев и вышел на чистое второе место. В активе Хосепа 36 трофеев (против 35 у Луческу).

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