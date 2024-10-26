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Англия
Вчера 08:35
 

Гвардиола потролил "Манчестер Юнайтед" и рассказал об уходе из "Манчестер Сити"

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Гвардиола потролил "Манчестер Юнайтед" и рассказал об уходе из "Манчестер Сити" ©mancity.com

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мнением о последствиях своего ухода из английского клуба, передают Vesti.kz

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мнением о последствиях своего ухода из английского клуба, передают Vesti.kz

Испанский специалист заявил, что даже в случае его ухода, "горожане" сумеют остаться на прежнем уровне. 

"Я не знаю, что произошло в "Манчестер Юнайтед", но здесь такого не будет. Это будет плохим знаком для клуба, если уход одного или двух человек приведет к тому, что все пойдет на спад.

Возможно, какие-то ошибки будут совершаться, но они будут быстро исправляться. Руководство точно знает, что нужно делать. Оно будет сохранять спокойствие и терпение. Я ничуть в этом не сомневаюсь.

В случае с Чики Бегиристайном, который провел тут 12 лет, и со мной вполне естественно, что кажется, будто мы не можем уйти, но, разумеется, мы способны двигаться дальше. Жизнь продолжается. Земля продолжает вертеться", – сказал главный тренер "Манчестер Сити".

Напомним, что Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" в 2016 году. За период работы в английском гранде он шесть раз привел команду к чемпионству в АПЛ и один раз выиграл Лигу чемпионов. 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 9 7 2 0 20-9 23
2 Ливерпуль 8 7 0 1 15-3 21
3 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
4 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
5 Брайтон энд Хов Альбион 9 4 4 1 16-12 16
6 Ноттингем Форест 9 4 4 1 11-7 16
7 Челси 8 4 2 2 17-10 14
8 Тоттенхэм Хотспур 8 4 1 3 18-9 13
9 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
11 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 8 3 3 2 8-8 12
13 Манчестер Юнайтед 8 3 2 3 7-9 11
14 Лестер Сити 9 2 3 4 13-17 9
15 Эвертон 9 2 3 4 10-16 9
16 Вест Хэм Юнайтед 8 2 2 4 11-15 8
17 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
18 Кристал Пэлас 8 0 3 5 5-11 3
19 Вулверхэмптон Уондерерс 9 0 2 7 12-25 2
20 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1

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