Гвардиола посоветовал фанатам "Арсенала" радоваться попаданию в Лигу чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке с "Арсеналом" в АПЛ, передает Sky Sports. Он отметил, что фанаты лондонского клуба должны быть довольны даже вторым местом, так как он квалифицировался в Лигу чемпионов впервые за семь лет.

"Возможно, настроение в "Арсенале" немного испорчено из-за потери лидерства в АПЛ. Но спустя семь лет клуб выиграл самый важный титул в сезоне – вышел в Лигу чемпионов. Это престижно с финансовой точки зрения, это новые трансферы. Этот титул очень важен по многим причинам, и он уже есть у "Арсенала". "Арсенал" проиграл последний матч, но болельщики должны быть счастливы, потому что клуб уже добился невероятного результата", - отметил Гвардиола.

Напомним, "Манчестер Сити" одержал разгромную победу и возглавил АПЛ, сместив "Арсенал" с первого места.

Лига чемпионов в самом разгаре! Заряжайте на лучшие матчи с Parimatch и получайте бонус до 150 000 тенге к первому пополнению.